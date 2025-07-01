Polis teşkilatı her ülkede olduğu gibi bizler için de, canımızın ve malımızın güvencesi, huzurumuzun teminatıdır.

Polis teşkilatımızın içerisinde bulunduğu birtakım sıkıntılar muhakkak ki vardır. Nitekim ben de yaklaşık bir buçuk yıl önce meclise sunmuş olduğum Üst Kademe Yöneticiliği yapan Kamu görevlilerinin atanmasıyla ilgili değişiklik yasa önerisinde bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için gereken değişikliklere işaret etmiştim.

Ancak ne hikmetse aradan geçen zamana rağmen, iktidar mensubu bir milletvekili olmama rağmen, ortaya koyduğum yasa önerisi görmezden gelinmiş ve yürürlüğe konmamıştır. Bu değişiklik devlet daireleri içerisinde liyakat sağlamak ve disiplini koruyucu bir yapı oluşturmak amacıyla yapılmıştı.

Elbette bu ülkenin her kurum ve teşkilatı önemlidir, değerlidir. Ancak bilhassa güvenlik, eğitim ve sağlık konularının ayrı bir önemi ve değeri bulunmaktadır.

Bu bilinçle hareket ederek yürürlükteki 22/2006 sayılı Üst Kademe Yöneticiliği yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında değişiklik yasasında bazı düzenleme ve iyileştirmelere gerek olduğuna işaret etmiş ve söz konusu yasa önerisini meclise sunmuştum.

Üzülerek görmekteyim ki, polis teşkilatının içerisinde bulunduğu sorunlar ortadayken, bu sorunları çözmek bir yana daha da artıracak hatta tüm sistemi tehdit edecek boyutta yeni sorunlar yaratarak ciddi tahribatlara neden olacak bir yasa değişikliği ısrarla hayata geçirilmek istenmektedir.

Meclis genel kuruluna dün gelen yasa tasarısı polis teşkilatının hem hiyerarşik yapısını bozacak hem de liyakata zarar verecek bir yapıdadır.

Tasarı önüme geldiği ilk günden itibaren bu yöndeki endişelerimi tüm açıklığıyla dile getirerek, tasarının hayata geçmesi durumunda oluşacak sıkıntılardan duyduğum endişeleri de parti hiyerarşisi içinde yetkililere bilgi olarak aktarmış, ve bu konuda destek vermeyeceğimi iletmiştim.

Yapılmak istenen değişiklikle polis teşkilatında astlarla üstler yer değiştirecek, bu da disiplinin esas olduğu bir kurumda kronikleşecek sorunlar doğuracaktır.

Bariz bir şekilde görülmekte olan yanlışlarda ısrar edilmesi, polis teşkilatı gibi toplumun huzur ve güvenliğinin temeli olan bir yapıya siyasetin hükmetmesinin önünü açacaktır.

Bu da hepimizin sonu olacaktır.

Bu ülkenin bir vatandaşı ve halkın bana vermiş olduğu vekilliğimin sorumluluk bilinciyle yasa tasarısına bu şekliyle destek vermeyeceğimi kamuoyu ile paylaşmayı bir görev bilmekteyim.

Umarım, hem partim kendi içerisinde, hem hükümet ortakları kendi arasında hem de iktidar ve muhalefet sağduyu bilinciyle bir araya gelir ve bu ülkenin hak ettiği seviyede bir polis teşkilat yasası hazırlanır.