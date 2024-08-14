Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Lefke ilçesine bağlı Yeşilırmak, Bademliköy, Bağlıköy, Gemikonağı ve Denizli’yi ziyaret etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Taçoy, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taçoy, Lefke bölgesinin sadece KKTC’nin değil, tüm Kıbrıs adasının en güzel yerlerinden birisi olduğuna işaret ederek, buna rağmen bölgenin çare bulunmayan sorunları nedeniyle insanlarının hak ettiği bir hayatı yaşayamadığını söyledi.

“Ülkemizin en güzel beldesi bile bu haldeyken çıkıp da insanlara istikrardan bahsetmenin ne manaya geldiğinin yorumunu halkımıza bırakıyorum” diyen Taçoy, Lefke bölgesinin kronikleşen sorunlarının çözümünün çok zor olmadığını söyledi.

Hasan Taçoy, “İşin sırrı önem vermekte, değer vermektedir. Ülkemizin her karışının önemini ve her insanının değerini idrak etmekte zorlanan zihniyetler yüzünden çok zaman kaybettik” dedi.

Bölgesel kalkınma planlarının önemine değinen Taçoy, 21 Eylül’deki kurultayda yetki alacağını ve bu yetkiyle gereken siyasi iradeyi ortaya koyacağını ve ekonomik anlamda ülkesel kalkınma planını bölgelerin ihtiyaçları temel alınarak ivedilikle hayata geçireceklerini söyledi.

Taçoy, “Bu ülkenin çözülemeyecek sorunu, aşılamayacak sıkıntısı yoktur. Sahip olduğumuz vasıflı insan kapasitesi ile kısa sürede bambaşka bir ülke yaratabiliriz. Yeter ki buna niyetimiz olsun ve sosyal adaleti gözeten adımları cesaretle atalım” dedi.