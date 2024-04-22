“En büyük dileğim tüm çocukların canlarının güvende olduğu bir dünyaya kavuşmaktır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasının Türk tarihinin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün bu günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesinin de ayrı bir önemi bulunduğunun ifade eden Taçoy, çocukların savaşlara kurban edilmediği bir dünya temennisinde bulundu.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümünde sonsuz bir gurur içerisindeyiz.

Demokrasilerin temeli ve halk iradesinin hakim olmasının sembolü durumundaki parlamentolar çağdaş ülkelerin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu gerçekler ışığında ve Türk milletinin hak ettiği bir yönetim biçimine kavuşması hedefiyle kurmuş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümünü sonsuz bir gururla kutlarım.

Türk vatanı Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılması için verilen Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun anında atılmış bir adım olan Ulusal Meclis’in oluşturulması Türk tarihinin dönüm noktasıdır.

Böylelikle halkın ülke yönetimindeki iradesi hakim kılınmış ve İstiklal mücadelesinin tüm kesimlerce benimsenerek sahiplenilmesi sağlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün hala aynı inanç ve anlayış ile Türk milletinin iradesinin temsil edildiği bir Gazi Meclis olarak yoluna devam etmektedir.

Ulu Önder Atatürk, 23 Nisan 1920’de bir kez daha ileri görüşlülüğünü ortaya koyarken, bu güzide günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek geleceğin sahiplerine olan güvenini de göstermiştir.

Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Onlara verdiğimiz değer, onlara bırakacağımız gelecek ile eşdeğerdedir. Bu nedenle de onlar için çalışmalı ve güzel bir ülke yaratmalıyız.

Günümüzde ne yazık ki çocuklar savaşın kurbanı olmaktadırlar. Hemen yanı başımızda yaşanan insanlık dramının en büyük kurbanı yine çocuklar olmaktadır.

Böylesi bir günde en büyük dileğim tüm çocukların canlarının güvende olduğu bir dünyaya kavuşmaktır. Unutmayalım ki, hiçbir şey bir çocuğun akan gözyaşının ötesine geçemez.

Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu yegane günde tüm çocukların yüzünün güleceği günlere kavuşmayı yürekten temenni ederim.

Ulusal egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik eder, tüm çocukların bayramını da kutlarım.

Birlikte daha nice bayramları kutlamak dileğiyle...”