Lefkoşa’da 10 Şubat 2023 tarihinde saat 20.00 raddelerinde meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Can Varan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 10 Şubat'ta saat 20.00 raddelerinde Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, kimliği meçhul, uzun boylu, gri pantolon, siyah ceket ve kapüşon takan erkek bir şahsın, cadde üzerinde yürümekte olan iki kadını taciz ettiğini belirtti.

Polis, 10 Şubat 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen iki kadının şikayette bulunduğunu söyledi.

“ZANLININ 83 KAYDI BULUNUYOR”

Polis, aynı gün alınan şikayet üzerine tahkikata başlandığını ve 14 Şubat 2022 tarihinde olay yeri ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve yapılan incelemede cinsel saldırıda bulunan şahsın, poliste 83 kaydı bulunan Ahmet Can Varan olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının aleyhine derdest emri temin edildiğini ve akabinde Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını söyledi.

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, meslenin tahkikatının henüz devam ettiğini, olay mahallinin güzergahında bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen şahıslardan ifade alınması gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınması gereken tanıklara müdahale etme olasılığı olduğundan bu süreçte zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.