Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) eczacıların yalnızca ilaç dağıtan değil, halk sağlığını koruyan, tedavi süreçlerinde rehberlik eden, yokluklar ve kaos içindeki sağlık sisteminin yükünü doktorlarla birlikte taşıyan sağlık sisteminin vazgeçilmez parçası olduğunu bildirdi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan mesajda, “İki yıl önce biz hekimlerle birlikte mesleklerimizin saygınlığına yapılan saldırıları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı, bugünlerde daha da güçlü bir şekilde hatırladığımızı açıkça belirtmek isteriz. Yıllardır talep ettiğimiz ilaç takip ve e-reçete sistemi hâlâ hayal olmaktan öteye geçememiştir.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, hekimler, eczacılar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, mesleki saygınlıklarının korunması ve sağlık politikalarında güçlendirilmesi belirtilerek, halkın daha iyi, daha kaliteli ve daha erişilebilir bir sağlık sistemine ulaşabilmesi için birlik olması ve birlikte mücadele etmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.