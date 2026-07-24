Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “denetimden uzak, bilimsel ölçütlere dayanmayan ve eğitim kalitesi güvence altına alınmamış uzmanlık belgelerini onaylamayacağını” açıkladı.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceliklerinin Kıbrıs Türk hekimlerinin geleceğini güvence altına almak, genç hekimlerin nitelikli uzmanlık eğitimi alabileceği ve mesleklerini bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda sürdürebileceği bir sağlık ortamı oluşturmak olduğu belirtildi.

Uzmanlık eğitiminin uluslararası kabul edilebilir standartlara uygun yürütülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, eğitim altyapısı, yeterli hasta sayısı, akreditasyon, eğitici niteliği ve objektif değerlendirme süreçlerinin güvence altına alınması gerektiği ifade edildi; “Liyakat esasını zedeleyen hiçbir uzmanlık belgesini onaylamamız mümkün değildir.” denildi.

Açıklamada Sağlık Bakanı da eleştirilerek, Bakan’ın siyasi beklentilerle hareket ettiği ve KTTB’den düzenleme, belge ve protokolleri sorgulamadan onaylamasını beklediği ileri sürüldü.

KTTB’nin yasayla verilen görevinin siyasi beklentileri karşılamak değil; hekimlik mesleğini, tıp etiğini, bilimsel standartları ve toplum sağlığını korumak olduğu kaydedilen açıklamada, herhangi bir baskıya boyun eğmeden hekimlik mesleğinin temel değerlerini ve genç hekimlerin haklarını savunmayı sürdürecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Güçlü bir sağlık sistemi, ancak güçlü bir uzmanlık eğitimi ve mesleki bağımsızlığı korunan hekimlerle mümkündür.” denildi.