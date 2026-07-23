Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede gecikmeden hayata geçirilmesi gereken üç temel başlığın narh, denetim ve vergi olduğunu vurgulayarak, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, karı olanın vergisini de adil şekilde ödemesi ve devletin hem vergi toplama hem de piyasa denetimi konusunda görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Vergi sistemini eleştiren Serdaroğlu, kamuda çalışan bir emekçinin bazı büyük iş insanlarından daha fazla vergi ödediğini savunarak bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Muhasebe sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, şirket giderleri üzerinden yapılan usulsüz vergi avantajlarına dikkat çekti, araç ve benzeri kişisel harcamaların şirket gideri gösterilerek vergiden düşülmesinin önüne geçilmesini istedi.

-"Asgari ücret başlangıç değil, geçim ücretidir"

KKTC'de asgari ücretin artık bir başlangıç maaşı değil geçim ücreti haline geldiğini söyleyen Serdaroğlu, "gelmiş geçmiş yanlış yönetimlerin ve uygulamaların ülkeyi bu noktaya getirdiğini" kaydetti. Serdaroğlu, sendika olarak yalnızca hayat pahalılığı karşısında çalışanların kaybettiği alım gücünü korumaya çalıştıklarını vurguladı.

-"Piyasayı sendikalar değil, hükümet ucuzlatır"

Hayat pahalılığı oranında artış talep ettiklerini belirten Serdaroğlu, bunun ekonomiyi batıracağı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

İşverenlerin "Maliyetleri zamlarla yansıtırım" söylemini de eleştiren Serdaroğlu, "Neye göre fiyat artırıyorsun? Bunu denetleyen var mı?" diye sordu. Piyasanın ucuzlatılmasının sendikaların görevi olmadığını dile getiren Serdaroğlu, "Piyasayı Hür-İş Federasyonu ucuzlatamaz. Bunu yapacak olan hükümettir. Denetim yapacak, gerekli icraatları ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Narh Yasası devreye girmeli"

Başbakanla gerçekleştirdikleri görüşmenin de bu nedenle yapıldığını belirten Serdaroğlu, denetimlerin artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Seçim süreci nedeniyle piyasa denetimlerinin geri plana atılmaması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, fırsatçılığın önüne geçilmesi için özellikle temel gıda ve temel temizlik ürünlerinde Narh Yasası'nın uygulanmasını istedi. Serdaroğlu, "Denetimlerde etkisiz kalınacaksa Narh Yasası'nı devreye sokacaksınız. Temel gıda ve temizlik ürünlerine narh koyacaksınız." dedi.

-"Mücadeleyle müzakereyi birlikte yürütüyoruz"

Başbakanı ziyaret etmeleri nedeniyle yapılan eleştirileri de değerlendiren Serdaroğlu, bunun farklı anlamlara çekilmesini doğru bulmadığını söyledi.

"Mücadele eden biri Başbakanı ziyaret edemez diye bir anlayış olamaz." diyen Serdaroğlu, sendikaların görevinin hem mücadele etmek hem de müzakere yürütmek olduğunu belirtti. Serdaroğlu, "Biz fanatik bir siyasi parti değiliz. Biz sendikayız. Tarafız, emeğin ve emekçinin tarafıyız." ifadelerini kullandı.

-"Üretmeden enflasyon düşmez"

Üretim ekonomisinin önemine dikkat çeken Serdaroğlu, sanayinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. "Ne kadar üretir ne kadar dışa bağımlılığımızı azaltırsak enflasyon da o kadar düşer." dedi.