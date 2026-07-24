Veteriner Dairesi, gıda hijyenine yönelik denetim yaptığını, denetimlerde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi ekipleri 20 Haziran- 22 Temmuz tarihleri arasında 12 süt ürünleri işletmesi, 8 et işleme tesisi, 1 kanatlı yetiştiriciliği işletmesi, 2 bal paketleme tesisi ve 1 kanatlı kesimhanesi denetlendi.

23 bal, 15 et ürünü ve 8 süt ürünü numunesi de yetkili laboratuvarda mikrobiyolojik ve kimyasal analize tabi tutuldu.



Veteriner Dairesi, halk sağlığının korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sağlanması için denetimleri ve laboratuvar analizlerini sürdüreceğini belirtti.