Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), dünya genelinde çocukların haklarını korunmak ve farkındalığını artırmak amacıyla kutlanan 20 Kasım Çocuk Hakları gününü, bu yıl hüzünlü, endişeli ve kızgın şekilde kutladıklarını kaydetti.

Birlik’ten yapılan açıklamada, çok yakın coğrafyada, Gazze’de çocukların acımasız şekilde okullarında, evlerinde ve tedavi aldıkları veya sığındıkları hastanelerde savaş suçu işlenerek öldürülmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu savaşın, katliamın en hızlı şekilde son bulmalı ve Gazzeli masum çocuklar çocukluklarını yaşamalı, bu korkunç kâbus son bulmalıdır” denildi.

Ülkedeki çocuk haklarına da değinilen açıklamada, KKTC'de çocukların en doğal hakkı olan eğitim, sağlık haklarına eşit erişimde çok ciddi sorunlar olduğunu ifade edilen açıklamada, kamu eğitiminin, depreme dayanıksız, alt yapısı yetersiz veya çamur içindeki konteynerlerde yetersiz şekilde sürdürülmeye çalışıldığı savunuldu.

Açıklamada, giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle ailelerin alım gücünün azaldığı ve çocuklarda beslenme yetersizliklerinin arttığı da kaydedildi.

“Denetimsiz artan nüfus ve alt yapısı yetersiz kamu hastaneleri nedeni ile sağlıkta hak ettikleri eşit hizmeti alamamaktadırlar” vurgusu yapılan açıklamada, “şubat ayında alınan yanlış aşı kararı nedeni ile” en doğal hak ve en önemli koruyucu sağlık hizmeti olan aşılamaya erişimde güçlüklerin devam ettiği, herhangi bir adım atılamadığı öne sürüldü.

KKTC'de tüm çocuklara hak ettikleri en doğal hakların eşit ve adil şekilde sunulamadığı ifade edilen açıklamada, "Bugünün çocuklarının haklarını sonuna kadar savunmak, mutlu, sağlıklı ve güvenli bir çocukluk ile geleceğe başarılı, sağlıklı nesilleri taşımak biz erişkinlerin görevidir. Tüm dünyadaki çocuklara daha iyi ve barış içinde bir dünya için mücadele etmek bizlerin en önemli toplumsal görevlerindendir.” denildi.