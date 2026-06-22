Geçitkale-Yıldırım arasındaki arazide bugün çıkan yangında ekinler zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 70 dönüm biçilmemiş buğdayla 50 dönüm arpa ve 30 dönüm biçilmiş ekin kalemiyle muhtelif sayıda rulo balyayı küle çeviren yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

Yangın, itfaiye, Sivil Savunma, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ve Çiftçiler Birliği ekiplerinin yanı sıra, askeri personelle bölge halkının ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına askeri itfaiye araçlarıyla da müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.