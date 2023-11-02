Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Biyologlar Derneği ve Yeşil Barış Hareketi’nin ortaklaşa düzenlediği "1.Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi"ne katıldı.

KTTB Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu kurucu örgütlerinden olan meslek örgütünün, ülkedeki çevre sorunlarına gösterdiği duyarlılık ve halk sağlığının korunması için verdiği mücadeleler nedeniyle zirvede ödül aldığı belirtilerek, ödülü, örgüt adına Çevre Komitesi üyesi Dr. Şenel Beydola’nın aldığı ifade edildi.

Zirvede, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu paydaşlarından Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan Biçentürk, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel ile Yönetim Kurulu Üyesi İzlem Nizam ve konusunda uzman birçok kişinin çevre ile ilgili sunum yaptığı ifade edilen açıklamada, sunumlarda ülkenin yaşadığı çevre sorunlarının ayrıntılı bir şekilde irdelendiği belirtildi.

Açıklamada, dünyanın yaşadığı iklim krizinin etkilerine, imar rantı nedeniyle tehdit altında bulunan biyoçeşitlilik ve tarım-orman arazilerinin durumuna, alternatif enerji kaynaklarının Kıbrıs adası açısından önemine ve tüm bu sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan eylem planlarına değinilen organizasyonun çok verimli geçtiği ifade edildi.

Ülkenin yaşadığı bu ciddi sorunların ve çözümlerinin anlatıldığı zirvede, siyasilerin çevreyi koruma ile ilgili sözleşmeye imza attığı belirtilen açıklamada, iktidar ve muhalefet parti temsilcilerinin attıkları imzaların yakın takipçisi olunacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Doğamızı, çevremizi korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.