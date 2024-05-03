Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

Hansel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün KKTC Anayasası ile güvence altında olduğunu kaydetti.

Basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğuna dikkat çeken Hansel, zaman zaman zorlayıcı durumlar yaşansa da ülke basınının ifade özgürlüğü ve hürriyetine sahip olduğunu belirtti.

YYK Başkanı Feyzi Hansel, denge unsurlarını gözeterek özgür biçimde mesleğini icra eden tüm basın mensuplarının gününü kutladı.