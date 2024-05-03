Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konseyin tarihsel sürecini konu alan “Ayak İzleri” isimli serginin açılışı bu akşam yapıldı, ardından resepsiyon düzenlendi.

Lefkoşa- Arabahmet’teki TaşEv Butik Otel’de yer alan etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Remziye Taneri, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Anglo Turkish Association -Kuzey Kıbrıs Türk Birliği’nin eski As Başkanı ve komite üyesi Hatice Kerimgil ve DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen birer konuşma yaptı.

Sergide emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı, ardından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Küratörlüğünü akademisyen Mutlu Soykurt’un yaptığı sergi, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nin tarihsel gelişimini konu alıyor.

Sergi, 3-8 Mayıs tarihlerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin 49 yıl önce çok zor koşullarda kurulduğunu dile getirdi.

Tatar, derneğin uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs’ın adını tanıtma mücadelesinde büyük katkıları olduğunu belirtti.

“Kadınlarla önümüz daha da açılacak” diye konuşan Tatar, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

-Soykurt

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin toplumsal ve uluslararası alanda sesi olan, öğrendikçe gelişen, geliştikçe çoğalan, çoğaldıkça güçlenen değerli ve köklü bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade etti.

Soykurt, “Ulusal amaçlarla yola çıkmış bir sivil toplum örgütü olan Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin tarihsel gelişimi ve dönüşümüne yolculuk yapacağınız ve buram buram tarih kokan bu sergide pek çok kavramı da sorgulayacağınıza inanıyorum.” dedi.

Geçmişle bugünün sentezlenerek incelenebileceği bir sergi olduğunu belirten Soykurt, ziyaretçilerin sergide zaman zaman kişilerin anılarına, tanıdık sima ve isimlerle karşılaşabileceğini dile getirdi.

-Taneri

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Remziye Taneri, “Ayak İzleri” isimli sergiyle tarihe bir not bıraktıklarını ifade etti.

Taneri, 49 yıl önce kurulan Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin cesur, ilkeli ve sağlam adımlarla bugüne kadar geldiğini dile getirdi.

“Derneğin yaşadıklarını, gelişimini ve dönüşümünü belgesellerle, görsellerle ve anılarla sizinle paylaşacağız” ifadesini kullanan Taneri, tüm zorluklara rağmen onursal başkan Dr. Latife Birgen tarafından kurulan Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin bugün Avrupa Kadınlar Konseyi’nin gözlemci üyesi olduğunu kaydetti.

-Birgen

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen, başkanlığını yaptığı dönemlerde yaşadığı zorlukları ve anılarını paylaştı.

Türkiye’den Kadınlar Konseyi’nin tüzüğünü getirdiklerini ve tüzüğü kendilerine adapte ettiklerini belirten Birgen, çalışmalarını tamamladıklarını ve Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin kurulduğunu söyledi.

Birgen, 2016’da Rusya’daki uluslararası bir toplantıda, KKTC’de de toplantı yapılmasını önerdiklerini kaydederek, “O dönemde Rumlar karşı çıkamadı ve KKTC’de toplantı yaptık.” dedi.

-Kavuklu

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu sözlerine Kıbrıs Türk kadını olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek başladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin Kıbrıs Türk kadınının bir olduğu zaman neler yapabileceğinin en güzel örneği olduğunu dile getiren Çağıner, konseyin varlığından dolayı Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

-Kerimgil

Anglo Turkish Association Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İngiliz Türk Birliği’nin eski As Başkanı ve komite üyesi Hatice Salih Kerimgil de, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin ortaya koyduğu çalışmalarından dolayı önemli bir dernek olduğuna değindi.

-Erbilen

DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen ise Kıbrıs’ta kadın tarihinin artık gün yüzüne çıktığını kaydetti.

Yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden Erbilen, “En önemlisi de bizden sonraki nesillere de bunları aktarabilmek. Ne zorluk ve fedakarlıklarla buralara gelindiğini bilip, genç genç kızlarımıza bu bilinci kazandırmalıyız” diye konuştu.

(MK/GÜL) Fotoğraflı

Haber ve fotoğraf: Mehmet Kara