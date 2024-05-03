Ulukışla’daki çöplük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı, saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 200 dönümlük arazide etkili olan yangında ilk belirlemelere göre hasar miktarını açıkladı.

Yaklaşık 100 dönümlük çöplük alandaki kuru otlar ile çöp ve molozlar yanarken, yangının rüzgarın etkisiyle çöplük alandan araziye sirayet etmesi sonucu, Niyazi Çelebi'ye ait 15 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, 200 çit servi, 15 kızılçam, 9 harnup, 1 zeytin ağacı ve 20 dönüm biçilmemiş arpa; Nesibe Çetinel'e ait 25 dönüm biçilmemiş arpa, sahipleri henüz tespit edilemeyen 55 dönüm biçilmemiş arpa ve Nuray Özdemir'e ait 35 arı kovanı yanarak hasar gördü.

Çöplük alanda yer yer yanmanın ve dumanlamanın devam ettiğini kaydeden Polis Basın Subaylığı, iş makineleriyle tedbir alındığını ayrıca itfaiye ekiplerinin de bekletildiğini bildirdi.