Guardian’ın haberine göre Northern Beaches’a giden bazı otobüslere bikini giyenler alınmıyor.

Bugün (13 Şubat) sabah yapılan açıklamaya göre belediye bikini giyen veya üstsüz yolculara ücretsiz toplu taşımayı yasakladı. Gerekçe olaraksa yolcuların aracı kirletmesi, diğer yolculara veya şoföre rahatsızlık vermesi gösterildi.

Duraklara “Lütfen uygun giyinin, mayo üstüne kıyafet giymek zorunludur” yazılı açıklamalar asıldı. Kuru bikini ya da mayo giyilip giyilemeyeceğine dair bir soruya da “Belediye sürücüleri bunların ıslak olup olmadığını anlayamaz” yanıtı verildi.

Tepkiler karışık

Norhern Beaches Belediye Başkan Yardımcısı Candy Bingham da Daily Telegraph’a yasağa tepki gösterenleri haklı çıkaracak şekilde konuştu. Bingham bazı mayoların özellikle de ‘modaya uygun tanga tarzı bikiniler’in yaşlıları rahatsız ettiğini iddia etti:

“Kızlar otobüse biniyorlar, sadece bikinileri var. İnsanlar koltuklara oturduklarında temizlik nedeniyle endişeleniyorlar.”

Yasak kararıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarında bir kişi “1920’lerin Sydney’ine hoş geldiniz… Ay pardon 2020’lere” derken bir başkası “Belediye asıl faaliyetlerine odaklanmalı. Moda polisliği yapmamalı” dedi.

Öte yandan yasağı kurallarla ilgili destekleyen paylaşımlar da yapıldı: “Plajdan bir blok uzaklaşırsanız mayonuzu örtmeniz her zaman altın kuraldır.”

Yasak kamuoyunda “Beğenmiyorsan bakma”yla “Bu bir kural”dır argümanlarıyla tartışılmaya devam ediyor.