Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi’nin, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde başlattığı eğitimler Erdemli köyünde bugün yapıldı.

Değirmenlik ve Türkmenköy’den sonra üçüncüsü yapılan eğitim Erdemli’de bulunan Köy Kadın Kolları kurs binasında gerçekleşti.

Üreticilere, Prof. Dr. Huriye Horoz tarafından ‘’Hayvan Besleme, Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin’’, SÜTEK tarafından da “Süt Üretiminde Hijyen ve Şahit Numune Uygulaması” konularında bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitime bölgedeki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği, ihtiyaç duyulan konularda eğitimlerin devam edeceği bildirildi.