Gazimağusa’da sürüş ehliyeti müfettişine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, Gazimağusa’da, kamyon sürüş ehliyeti sınavına giren M.K.H.B.(E-40)), sınav esnasında sürüş ehliyeti müfettişine, yardımcı olması için 400 euro rüşvet teklif ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, konu para emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.