Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Sivil Savunma Teşkilatı önündeki Hüseyin Hasan Sokak’ta kazı çalışmaları nedeniyle trafik akışının bugünden itibaren 3 gün boyunca kontrollü olarak sağlanacağını duyurdu.
DAÜ İle Gazimağusa Belediyesi Arasında DAÜ Öğrencilerine İş İmkanı Sunulmasına İlişkin Protokol İmzalandı
Belediyeden yapılan açıklamada, Hüseyin Hasan Sokak’ta belediyeden izinli olarak elektrik hattı çekilmesi için kazı çalışmaları yapılacağı ifade edildi.
Bugün 15.30-19.30 saatleri ile yarın ve pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasındaki sürecek çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü olarak sağlanacağı kaydedilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.