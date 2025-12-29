Devrik rejime yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda öğle saatlerinde başlayan gösteriler akşam saatlerine kadar devam etti.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, protestocuların arasına sızan bazı devrik rejim unsurlarının, güvenlik güçlerine ateş açması üzerine gündüz saatlerinde Lazkiye, Tartus ve Humus bölgelerine ordu, takviye güçler gönderdi.

Lazkiye Valiliği Medya Ofisi'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre olaylarda biri güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Lazkiye'deki olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.

X platformunda, Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, gösteriler sırasında bazı grupların kamu mallarına ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunduğu, olayların şiddetlenmesi üzerine Suriye Ordusu'nun devreye girdiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de yasa dışı silahlı unsurların sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının artması üzerine Lazkiye ve Tartus şehir merkezlerine zırhlı araçlar ve tankların girdiğini açıkladı.

Öğleden sonra tırmanan olaylar akşam saatlerinde yatışırken, yetkililerin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin güncelleme yapması bekleniyor.

Gazal Gazal, Humus kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapmıştı.

Gazal, açıklamada, yaşananların "Yahudi halkına karşı uygulanan Nazizmin bir örneği" olduğunu iddia ederek, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

(AA/AN/YIL)