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Suriyeli yetkililer bazı kentlerdeki protesto eylemleriyle ilgili açıklama yaptı
Halep'te bir din adamının türbesine zarar verildiği iddiası üzerine bazı kentlerde düzenlenen protestolarda ölen ve yaralananlar oldu
#Suriye
#Protesto
#Eylem
Timuçin Cansoylu
Editör
26.12.2024 - 15:13
Yayınlanma
1 Dk
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