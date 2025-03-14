

"Yerinden edilmiş gençler ve kız çocukları için sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek yalnızca insani zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da temelidir"

Suriye Kadın İşleri Ofisi Başkanı Ayşe el-Dibs, yerinden edilmiş gençler ve kız çocukları için sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmenin toplumsal kalkınmanın temeli olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu Oturumu (CSW69) kapsamında yan etkinlik düzenlendi.

Suriye Kadın İşleri Ofisi Başkanı Dibs de "Yerinden Edilmiş Gençler ve Kız Çocuklar için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Sosyal Koruma Mekanizmalarının Yenilikçi Finansman Yolları" başlıklı etkinlik için Suriye adına videolu mesaj gönderdi.

Özellikle savaş ve göçten etkilenen kız çocukları ve gençlerin sosyal koruma mekanizmalarına erişiminin artırılması konusunun ele alındığı etkinlikte Dibs, yerinden edilmiş Suriyeli gençler ve kız çocukları için atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.

Dibs, "Bugün burada bulunmamız Suriye halkının sesi olma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Yerinden edilmiş gençler ve kız çocukları için sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek yalnızca insani zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da temelidir." diye konuştu.

ICYF Genel Direktörü Rasul Omarov da yaptığı konuşmada, gençlerin ve kadınların toplumsal koruma sistemlerine erişiminin küresel çapta büyük bir gereklilik olduğunu belirtti.

Omarov şunları kaydetti:

"Dünya, benzeri görülmemiş insani krizlerle mücadele ederken, 120 milyondan fazla insan zorla yerinden edilmiştir. Bu kişiler arasında en büyük yükü kadınlar ve genç kızlar taşımaktadır. Yerinden edilmek, sadece evsiz kalmak değil, aynı zamanda güvenlikten, eğitimden ve fırsatlardan mahrum kalmak anlamına da gelir. Geleneksel insani yardımlar kritik bir rol oynasa da uzun vadeli bir çözüm değildir. Bu nedenle sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerine yönelmeliyiz."