Gün boyu su içilmesine rağmen susuzluk hissinin devam etmesi pek çok kişinin yaşadığı ortak sorunlardan biri. Uzmanlara göre bunun nedeni, suyun tek başına yeterli olmaması. Çünkü vücudun sıvıyı verimli bir şekilde kullanabilmesi için kritik bir unsura daha ihtiyacı var, bunlar elektrolitler.

Vücudun temel sıvı ihtiyacını karşılamak için su içmek şart olsa da, elektrolitler olmadan bu çaba boşa gidebiliyor. Eksiklik durumunda su, hızlıca vücuttan atılıyor ve sürekli idrara çıkma ihtiyacı doğuyor. Bu da susuzluk, bitkinlik ve dengesizlik hissine yol açıyor.

Kalsiyum ve magnezyum kasların sağlıklı çalışmasını sağlarken, sodyum ve potasyum sinir sistemi için hayati önem taşıyor. Elektrolitler yalnızca hücrelerin susuz kalmamasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel performansı da doğrudan etkiliyor.

Dehidrasyon odaklanmayı, hafızayı ve dikkat süresini olumsuz etkilerken, dengeli elektrolit alımı beynin uyanık kalmasına katkıda bulunuyor.

-Bilimsel veriler neler söylüyor…

Journal of Clinical Medicine’de yayımlanan bir araştırma, elektrolit takviyesinin hidrasyon seviyesini artırdığını ve dehidrasyona bağlı sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu.

ABD’de yapılan başka bir çalışmada ise hafif sıvı kaybının bile bilişsel performansı düşürdüğü, konsantrasyonu azalttığı ve kafa karışıklığına yol açtığı doğrulandı.

Elektrolit eksikliği yalnızca susuzluk ve yorgunlukla sınırlı kalmıyor. Uzmanlar daha ciddi komplikasyonlara da dikkat çekiyor. Hiponatremi, yani düşük sodyum seviyeleriyle ilişkili bu tablo, ağır vakalarda nöbetlere yol açabiliyor. Ayrıca dengesiz elektrolitler kasların kontrolsüz kasılmasına neden ve kas kramplarına neden olabiliyor.

Uzmanlar, hidrasyonu daha verimli hale getirmek için şu basit yöntemleri öneriyor:

“Suya bir tutam tuz eklemek, içeceğe limon veya turunçgil sıkmak, hindistan cevizi suyu tüketmek, ilave şekeri düşük tablet veya toz elektrolit takviyeleri kullanmak.”

Ancak fazla elektrolit alımının da riskleri olduğunun altı çiziliyor. Fazla sodyum yüksek tansiyona, fazla potasyum ise kalp ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilerin takviye kullanmadan önce doktora danışmaları gerektiği belirtiliyor.