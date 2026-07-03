03.07.2026 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen İ.E.(E-37)’nin kullanımındaki araçta ve konu şahsın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile kağıt parçası ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 13 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.E.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.