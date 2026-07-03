İngiltere’den Yola Çıkan Yükler İki Aydan Fazladır Limanda Bekliyor

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve iş insanı, İngiltere’den satın aldıkları araç ve ticari yüklerin aylardır Mersin Limanı’nda bekletilmesi nedeniyle büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldıklarını belirterek kamuoyuna ve basın kuruluşlarına çağrıda bulundu. Mağdurlar, yaşanan süreçte milyonlarca Sterlini bulabilecek zararın her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

Bizler ED&NA Invest, Berkay Bayır, Süleyman Alışkan, Salih Özbahadır, Unicorn, Mustafa Cafer, M. Kemal, Evmet Ticaret, ZOA Motors, Engin Çakır, Çetin Bolkaner, SSY Motors, Fırat Aktan, Rotka Tic, Caner Müjde, Viano Oto, Carpoint, Stokport Turizm, Naim Ersoy, Shoptech, Son & Pas Oto Galeri Ltd, Kemel Erdener, Mascom Tic ve Ece Erdem olarak ciddi bir mağduriyet yaşamaktayız.

İngiltere’den satın aldığımız araçlar ile paletli yüklerimizi, taşıma işlemini gerçekleştirmesi için Dolphin Mowers isimli firma aracılığıyla Kuzey Kıbrıs’a gönderdik. Ancak araçlarımız ve yüklerimiz iki aydan uzun bir süredir Mersin Limanı’nda bekletilmektedir.

Bu süreçte yaptığımız görüşmeler sonucunda, Dolphin Mowers firmasının yaşadığı mali sıkıntılar ve Kıbrıs’a yönelik borçları nedeniyle yalnızca bize ait yüklerin değil, toplam 11 konteynerin de sevk edilemediği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Mağdurlar: “Şirketin Mali Sorunlarının Bedelini Biz Ödüyoruz”

Kıbrıs’ta yaşayan ve ticari faaliyetlerini sürdüren gerçek ve tüzel kişiler olarak, yaşanan bu durum nedeniyle büyük ekonomik kayıplarla karşı karşıyayız.

Araçlarımızı kullanamıyor, ticari faaliyetlerimizi sürdüremiyor ve müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getiremiyoruz. Üstelik konteynerlerin limanda beklediği her gün, depolama ve diğer liman masrafları katlanarak artmaktadır.

Mağdurlar olarak, taşıma firmasının içinde bulunduğu mali sorunların yükünün tamamen müşterilere yansıtıldığını düşünüyoruz. Kendi kusurumuz bulunmamasına rağmen her geçen gün zararımız büyümekte, milyonlarca Sterlin seviyesine ulaşabilecek ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalmaktayız.

Çözüm Arayışları Sonuçsuz Kalıyor

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla tüm iyi niyetimizle girişimlerde bulunmamıza rağmen şu ana kadar somut bir çözüm üretilememiştir.

Şirketin borçları nedeniyle konteynerlerin Kıbrıs’a sevk edilemediği ifade edilirken, bu süreç hem mağdurları hem de ticari hayatı ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir.

Her geçen gün artan maliyetler nedeniyle, yüklerin teslim alınması daha da zor hale gelmekte; mağduriyet ise katlanarak büyümektedir.

Basına Çağrı: Kamuoyunun Desteğine İhtiyacımız Var

Bizler bu mağduriyetin kamuoyuna duyurulmasının çözüm sürecine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bu nedenle basın kuruluşlarından sesimizi duyurmalarını, yaşanan mağduriyeti haberleştirmelerini ve konunun kamuoyu gündemine taşınmasına destek olmalarını rica ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde mağdur kişi ve şirketlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir basın açıklaması düzenlemeyi planlıyoruz.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen basın mensupları aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilir:

[email protected] – +90 533 821 10 00

[email protected] – +90 548 866 88 89

[email protected] – +90 533 840 27 49

[email protected] – +90 533 857 45 49

[email protected]

Saygılarımızla,