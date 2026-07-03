02.07.2026 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Ozanköy’de Gamarez Caddesi’nde, bir şahsa ait bahçe içerisinde, muhtemelen tahta ambarda bulunan elektrik panosunda oluşan elektrik kaynaklı kısa devrenin alevlenmesi sonuc yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ambarda muhfaza edilen muhtelif malzemeler ile yangının başka bir ambara da sirayet etmesi sonucu ise, ambar içerisindeki muhtelif ev eşyaları ile 4 adet mertek de yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

02.07.2026 tarihinde, saat 23.50 sıralarında, Dikmen-Boğazköy Anayolu üzerinde, seyir halinde olan FK 642 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön kısmı, iç göğsü, motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ise aracın ön camı da kırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.