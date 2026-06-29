Kamalı Haber

Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketten hırsızlık yapan Kıbrıslı Rum R.T. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Kozmetik Ürünleri ve Kot Pantolonu Çaldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Ardıç olguları aktardı. Polis, 30.11.2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete alışveriş için gelen zanlının market içerisinde kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam değerleri 5.767,94 TL olan 1 adet Rexona marka deodorant, 1 adet Loreal Paris marka aloavera suyu, Maxi cold marka ısı bandı, Loreal paris marka dolgunlaştırıcı krem, loreal paris marka leke karşıtı güneş kremi ve whiteblack marka kot pantolonu sirkat ettiğini söyledi.

Kamera Görüntüleriyle Tespit Edildi

Polis, şikayetin 05.12.2025 tarihinde yapıldığını, aynı gün süpermarketin kameralarında yapılan incelemede sirkat suçunu işleyen kişinin MYP823 plakalı araca binerek ayrıldığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan tespit üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Metehan Sınır Kapısında Yakalandı

Polis, 28.06.2026 tarihinde Metehan Kara giriş kapısından KKTC'ye gelen zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de turist konumunda belirterek, tutuklu yargı talep etti.

7 Gün Tutukluluk Emri Verildi

Savcı Mine Vehit, tutuklu yargı süresinin 7 gün olmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.