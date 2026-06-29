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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve kanunsuz mal tasarrufu suçundan tutuklanan M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Farklı Tarihlerde Bisiklet ve Scooter Çaldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Berkay Sürmelioğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 07.03.2026 tarihinde 14:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Üzerinde R.U’ya ait kilitsiz vaziyette bulunan markası meçhul yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 08-19.03.2026 tarihleri arasında 12:00-20:30 saatleri arasında Lefkoşa'da Ali Rıza Caddesi’nde bulunan bir apartmanın önünde A.B.’ye ait trek marka yetişkin bisikletini çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 14.03.2026 tarihinde 06:30-16:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Macro Marketin oto park alanının kuzey kısmında T.M.’ye ait kilitsiz vaziyette bırakılan kırmızı renk Oceg marka Dağ bisikletini de çaldığını kaydetti.

Polis, zanlının 19.03.2026 tarihinde 07:30-13:30 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartman girişinde boşluk kısmında bulunan S.F.’ye ait Xvert-Corratec marka bisiklet,22.06.2026 tarihinde 00:30-09:00 saatleri arasında Lefkoşa' da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının giriş kısmındaki merdiven ayaklarının yanında park edilmiş vaziyette bulunan P.A.’ya ait seri numarası meçhul siyah renk Xiaomi 4 Lite 2.jenerasyon marka elektrikli Scooteru da çaldığını söyledi.

Kamera Görüntüleri İncelendi, Emareler Ele Geçirildi

Polis, yapılan soruşturma neticesinde ve izlenen kamera görüntülerinde bisikletleri ve elektrikli scooter'i zanlının sirkat ettiğini belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, 25.06.2026 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını, akabinde kalmakta olduğu Lefkoşa’daki adresinde yapılan aramada 5 adet bisikletin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, elektrikli scooterun da Lefkoşa'da Dede İsmail Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartmanın bodrum katında tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Zanlı Cezaevine Gönderildi

Polis, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.