Kabine toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve dün gece ameliyata alınan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun “hayati tehlikeyi atlattığı” açıklandı.

Dün akşam saatlerinde BBC'ye konuşan Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba ameliyatın iyi geçtiğini, Fico'nun artık hayati tehlikesinin bulunmadığını düşündüklerini belirterek "Tahmin ediyoruz ki kurtulacak" dedi.

Yerel basın da Başbakan'ın bilincinin açıldığını aktardı.

Savunma Bakanı Robert Kalinak ise daha önce yaptığı açıklamada, ameliyatın üç saatin üzerinde sürdüğünü ve durumun "kötü" olduğunu söylemişti.

Slovakya Cumhurbaşkanı ve Slovak siyasiler saldırıyı "demokrasiye yapılmış bir saldırı" diyerek kınadı.

Saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişi olay yerinde yakalandı ancak yetkililer şüphelinin kimliğini açıklamadı.

Olayın ardından açıklama yapan Slovakya İçişleri Bakanı, Fico'nun karın, kol ve bacaklarından olmak üzere beş yerinden vurulduğunu söyledi. Saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı. İlk soruşturmanın ardından saldırının "siyasi" motivasyonla düzenlendiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Saldırı, başkent Bratislava’nın 140 km kuzey doğusundaki Handlova’da yaşandı.

Slovakya siyasetindeki farklı görüşlerdeki isimler, saldırıyı kınayan açıklamalarda ortak bir dil kullandı.

Avrupalı liderler de, kınama açıklamalarında saldırının demokrasiye yönelik olduğunu savunan mesajlar verdi.

Robert Fico geçen eylülde yapılan seçimlerde popülist-milliyetçi bir koalisyonun başında iktidara geri dönmüştü. Fico'nun başbakan olarak ilk birkaç ayı siyasi açıdan son derece çekişmeli geçti.

Ocak ayında Ukrayna'ya askeri yardımı durdurdu. Nisan'da kamu yayıncısı RTVS'yi kaldırma planlarını hayata geçirdi. Son haftalarda binlerce kişi bu kararı protesto etti.