İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, araçlar ve binalar vardı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivillerin bulunduğu alana bomba atması sonucu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesinde 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Sabra Mahallesinde "ed-Deyri" ailesine ait evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin batısında İsrail ordusu Kudüs Açık Üniversitesi kuzeyini şiddetli bir şekilde bombaladı.

Kentin el-Vahde Caddesi ile el-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atan İsrail ordusu, halka kentten ayrılma ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitme uyarısı yaptı.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.

- Gazze'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan es-Sevariha bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zevayide beldesinde de İsrail ordusunun el-Faruk Mahallesinde sivil bir aracı bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.