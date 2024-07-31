Yerel basına göre saldırıdan kurtulan Burhan olay yerinden ayrıldı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada "Uçaksavar füzelerimiz, Cibet'te düzenlenen Askeri, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin mezuniyet törenini hedef alan iki düşman İHA'sını düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada da saldırı anında Burhan'ın mezuniyet töreninde hazır bulunduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırıdan kurtulan Burhan olay yerinden ayrıldı.