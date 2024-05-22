Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Kıbrıslı Rum Marios Elhoury bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını ancak bu beyanın araştırılacağını söyledi.

Polis, uyuşturucunun analize gönderileceğini, emareler üzerinde parmak izi incelemesi de yapılacağını, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.