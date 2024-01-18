Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün New York’ta BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmesinin ardından yaptığı açıklama, yazılı basında bugün sadece Haravgi gazetesinde yer buldu .

Konuyla ilgili haberinde, Stewart’ın tespitinin müzakerelerin yeniden başlaması olasılığına ilişkin ortamın uygun olmadığı şeklinde olduğunu bildiren gazete, ancak Stewart’ın “köprüler” ve “güven” inşa edilmesi için çabalama taahhüdü verdiğini, ayrıca karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunabileceği konusunda ise inanç belirttiğini iletti.

Gazeteye göre Stewart bilgilendirmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın izleyeceği prosedürü ve daha geniş anlamda BM’nin adadaki iki misyonunun rolünü desteklemek için bir niyet beyanı bulunduğunu da ifade etti.

Açıklamasında Holguin'in işine önyargıyla yaklaşmak istemediğini de ifade eden Stewart, BM’nin Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasının mümkün olduğunu düşündüğünü ekledi.

“Riknews” haber sitesinde yer alan habere göre, ara bölgedeki durumla ilgili olarak ise “her iki taraftan da ihlaller olduğunu” ifade eden Stewart, her olayın kendi özelliklerine bağlı olarak ayrı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Habere göre Stewart, ara bölgenin farklı noktalarındaki farklı şeylerin eşitlenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.