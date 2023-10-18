BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın BM Güvenlik Konseyi üyelerini, Pile için varılan uzlaşı konusunda geçen pazartesi günü kapalı oturumda bilgilendirdiği haber verildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Rum Haber Ajansı (KİPE)’ye dayanarak, iki tarafın (Kıbrıs ve Türkiye) konuyla ilgili tutumunu olumlu ve yapıcı olarak nitelendiren Stewart’ın, "bu uzlaşının barış sürecinin yeniden başlamasına yardımcı olacak bir ilk adım olduğunu" ifade ettiğini iletti.

Gazete Stewart’ın üye devletleri bilgilendirmesi sırasında, ara bölge içerisinde olması gereken sınır kapısıyla ilgili bazı ayrıntıların belirsizlik içinde olduğunu vurguladığını da aktardı.

Gazete Yeşil Hatla ilgili AB tüzüğüne göre bu dolaşımın (trafiğin) kontrol edilmesi gerektiğini ve ara bölge içerisinde olması gereken sınır kapısıyla ilgili detayların netleşmesinin beklendiğini belirtti.

Açıklamasında, varılan uzlaşıyla birlikte bölgede, burada mülkü olan her iki taraf için de uygun olan kentsel bir kullanım alanı meydana getirileceğini ifade eden Stewart, buna paralel olarak ilk inşaat çalışmalarının önümüzdeki hafta başlamasının beklendiğini dile getirdi.

Stewart uzlaşının, ara bölgenin bütünlüğünü koruduğunu ve buna karşı çıkmadığını ekledi.

-Hristodulidis

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün Pile’yle ilgili varılan uzlaşı konusunda yaptığı açıklamada, “Türk Ordusu'nun barış gücü askerleriyle gerçekleşen olaylara sebep olan hukuk dışı faaliyetler öncesi mevcut duruma gittiklerini” ifade etti.

Bundan sonra, üzerinde mutabakata varılanların uygulandığını göreceklerini ifade eden Hristodulidis, bölgenin kalkınmasının önemli olduğunu düşündüğünü ve bunun bir prototip olarak işlev görebileceğini sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise, Hristodulidis’in, Stewart’ın bilgilendirmesinden ve "müzakerelerin yeniden başlaması" olan "büyük resme odaklanılması gerektiğini" düşünen diğer BM Güvenlik Konseyi üyelerinin yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirttiğini yazdı.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de ise “BM Güvenlik Konseyi Pile Konusunda Bilgilendirildi- Hristodulidis: Pile’nin Kalkındırılması Bir Prototip İşlevi Görebilir” başlıklarıyla yer aldı.