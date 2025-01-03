Haravgi gazetesi, vakıftan yapılan açıklamaya göre Stelios İki Toplumlu Ödülleri’nin 15’inci yılında, Kıbrıs’ta önemli bir kurum haline geldiği belirtilerek, bu yıl verilecek ödüllerle birlikte programın başlangıcından bu yana verilen toplam ödülün 4,8 milyon euroya ulaştığının kaydedildiğini yazdı.

Gazete, bu yılki ödüllerin paylaşımında da yenilik yapıldığını ve bir ekibin Altın Ödül olan 100.000 euroyu (girişimci başına 50.000 euro), iki ekibin Gümüş Ödül olan 50.000 euroyu (iki toplumlu girişimci başına 25.000 euro) ve 7 ekibin Bronz Ödül olan 30.000 euroyu (iki toplumlu girişimci başına 15.000 euro) alacağını belirtti.

Haberde, Stelios Vakfı İki Toplumlu Ödüller için başvuruların 2 Ocak-28 Şubat arasında yapılacağı ifade edildi.