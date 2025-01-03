Fileleftheros gazetesi, İsveç vatandaşının firarına yardım eden 54 yaşındaki kadın avukatı ve 44 yaşındaki polis memurunun da tutuklandığını anımsattı.

İsveçli firarinin avukatı ile flört ettiğini, lüks aracını avukatının üzerine geçirdiğini yazan gazete firarinin tasarrufunda bulunan cep telefonunda, 4 bin adet fotoğraf da tespit edildiğini belirtti.

Bu fotoğrafların 12-23 Aralık tarihlerinde firari tarafından çekildiğini, çoğunun kendisini ve klinik odasını gösterdiğini belirten gazete polisin, bu fotoğrafların birilerine gönderilip gönderilmediğini de araştırdığını yazdı.

Gazete 54 yaşındaki kadın avukatın, İsveçli firariye cep telefonu, laptopun yanı sıra firardan sonra buluşmam noktasının da dahil olduğu harita da verdiğinin görüldüğünü belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi de firarinin verdiği ifadede, avukatına, oğlu aracılığıyla, 5 bin euro verdiğini, daha sonra satması ve paranın bir kısmını alması için de araçlarından birini avukatının üzerine geçirdiğini söylediğini yazdı.