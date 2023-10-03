AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla mesaj yayımladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, 1 Ekim dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninin ardından konuşan Stefanu, “bugüne kadar üzerinde hemfikir oldukları şeylerle tutarlı bir şekilde, ileri sürdüğü Türk işgaline son verecek aynı zamanda vatanı ve halkı yeniden birleştirecek bir çözümü elde etmek için mücadele etmeyi sürdürmeleri gerektiğini” öne sürdü.

Stefanu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin halkın mücadelelerinin en büyük zaferi olduğunu, bu yüzden buna saygı duymaları, korumaları ve bununla gurur duymaları gerektiğini” de iddia etti.

Stefanu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının yıl dönümünde, Avrupa’da ve uluslararası alanda güvenilir bir ortak olan, aynı zamanda güçlü bir ekonomi ve refah bir toplumla karakterize edilen bir Kıbrıs Cumhuriyeti için mücadele etmeyi sürdürecekleri taahhüdünde bulunmaları gerektiğini” de savundu.

Stefanu, “zaferleri, beklentileri ve geleceklerinin her şeyden önce Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olduğunu” sözlerine ekledi.