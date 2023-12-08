AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Stefanu’nun Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’taki kayıp kişilerle ilgili raportörü İsabel Santos yanı sıra AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Sergey Lagodinsky ile görüştüğünü yazdı.

Stefanu açıklamasında Santos ile kayıplar konusunu, aynı zamanda konunun ileriye götürülmesi ve Kıbrıs’ta yapılan çalışmaların devam etmesi gerektiğiyle ilgili olarak AP komitesi tarafından yapılan çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Stefanos Stefanu, Kıbrıs Türk liderliğinin kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarının devam etmesi konusuna nasıl yaklaştığını görmeleri için, Santos’un kendilerini kısa süre önce Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs Türk toplumuyla yaptığı temaslar konusunda bilgilendirdiğini de söyledi.

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Sergey Lagodinsky ile yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun içerisinde bulunduğu mevcut durumu ele aldıklarını kaydeden Stefanu, Lagodinsky’ye “çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için görüş birliklerinin muhafaza edilmesi ve Guterres çerçevesinin müzakere edilmesinin gerektiğini” söylediklerini iletti.

Gazete, Stefanu’nun Avrupa Komisyonu'nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’yla yaptığı görüşmede ise, Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili konuların ele alındığını belirtti.

Stefanu’nun Brüksel temasları çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup Eş Başkanları Martin Schirdewan ve Manon Aubry ile bir araya geldiğini de kaydeden gazete, Stefanu’nun Sol Grup eş başkanlarını, Kıbrıs sorunundaki durum yanı sıra Türk Ordusunun kısa süre önce gerçekleştirdiği iddia edilen meydan okumaları konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Habere göre, Stefanu Sol Gruba, Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB müktesebatı temelindeki çözümüne ilişkin desteğinden ötürü teşekkür etti.

-“1974’te mağlup olmadık, ihanete uğradık”

Gazetede yer alan başka bir habere göre ise Stefanu dün akşam Derinya’da gerçekleştirilen “Demokratik Direniş” konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada “1974 yılındaki savaşta mağlup olmadıklarını ama ihanete uğradıklarını hissettiklerini” öne sürdü.