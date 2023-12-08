Güney Kıbrıs’ta Rusya’ya yönelik yaptırımların şüpheli ihlalleri için yapılan Hükümet araştırmasına yardımcı olmak için “FinCEN” (The Financial Crimes Enforcement Network-Mali Suçları Engelleme Ağı) kuruluşundan 24 kişinin bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, bu kişilerin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda yer alan iddialarla ilgili araştırma için Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdı.

Haberde, “FinCEN”in, Amerika Birleşik Devletleri’nin Mali İstihbarat Birimi olarak yerel ve uluslararası mali suçlara karşı kurumlar arası ve küresel iş birliğini teşvik eden Hazine Bakanlığı’nın yetkili bir organı olduğu ifade edildi.