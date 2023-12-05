AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun beraberindeki bir heyetle birlikte temaslarda bulunmak amacıyla Brüksel’e gittiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetinin, 5-6 Aralık tarihlerinde Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre, AKEL heyeti, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grubu GUE/NGL tarafından organize edilen görüşmeye katılacak.

Heyet ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Türkiye -Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu “Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Raportörü” Isabel Santos ile temaslarda bulunacak.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu Sol Grubu-GUE/NGL Eş Başkanı Martin Schirdewan ve Manon Aubry ile bir araya gelecek

Stefanu ayrıca GUE/NGL tarafından düzenlenecek “Kıbrıslı Türkler ve AB: Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Perspektifleri” konulu etkinlikte de konuşacak.

(FK/FEZ)