BBC'nin haberine göre, Yala Milli Parkı'ndan çok sayıda endemik böceği kaçırmaya çalışan 68 yaşındaki babayla 28 yaşındaki oğlunun cezası belli oldu.

Böcekleri yasal olmayan yollarla nakletmek suçundan yaklaşık 200 bin dolar cezaya çarptırılan babayla oğlunun 24 Eylül'e kadar ödeme yapmamaları halinde yaklaşık iki yıl hapisle karşı karşıya kalabilecekleri bildirildi.

İtalyan babayla oğlu, 8 Mayıs'ta Yala Milli Parkı'nda endemik böceklerin bulunduğu kavanozlarla yakalanmıştı.

Park görevlileri, kavanozlarda kimyasal maddelerin bulunduğunu ve içindeki türlerin öldüğünü açıklamıştı.