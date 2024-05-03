Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nden (KTSYD) bir heyet Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) toplantısına katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) desteğiyle 86’ncı AIPS Kongresi’nin düzenlediği İspanya’nın Santa Suzanna kentine giden KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü, görüşme imkanı bulduğu AIPS Genel Başkanı Gianni Merlo’ya Kıbrıslı Türk spor yazarlarının sorunlarını anlatan mektup sundu. Merlo’ya Kıbrıslı Türk Spor Yazarları Derneği’nin tesislerini, faaliyetlerini, üye yapısını özetleyen video da takdim edildi.

Merlo’nun yanı sıra AIPS 2. Başkanı Esat Yılmaer ile de bir görüşme gerçekleştirildi.