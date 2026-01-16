SOS Çocukköyü Derneği’nin 28’inci Olağan Genel Kurulu, Çocuk Köyü Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından faaliyet raporu ile mali rapor sunuldu ve ilgili raporlar aklandı. Akabinde, Dernekler Yasası’na uygun gerekli tüzük değişikliği yapılarak kimi maddeler yeniden düzenlenip onaylandı. Yapılan tüzük değişikliği sonrasında ise mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve yedek üyeleri oy birliği ile yeniden seçildi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, 28. Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, kendilerine bir kez daha duyulan güven için tüm üyelere teşekkür etti. Akter, dernek kurucularından, kısa süre önce aramızdan ayrılan merhum Hacer Çerkez’in 2016 yılında mevcut yönetime görevi devrederken ortaya koyduğu vizyonun ve duyduğu güvenin bugün hâlâ yol gösterici olduğunu vurguladı.

Hacer Çerkez’in, SOS Çocukköyü Derneği’nin temel değerlerinin oluşmasında ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında yaşamsal katkılar sunduğunu ifade eden Akter, onun insana ve çocuğa dokunan yaklaşımının derneğin her adımında hissedildiğini belirtti. Yönetimde 10. yılı doldurmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Akter; şahsı, Yönetim Kurulu ve tüm ekip arkadaşları adına, derneğin varlığını sürdürmesinde büyük duyarlılık gösteren tüm paydaşlara ve destekçilere teşekkür etti.