Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 25 kg ile Alevkaya’da tespit edildiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alevkaya’yı metrekareye 19 kg ile Dipkarpaz, 15 kg ile Ziyamet, 12 kg ile Koruçam ve 11 kg ile Tatlısu takip etti.

Selvilitepe’de metrekareye 10 kg yağış kaydedilirken, Esentepe metrekareye 9 kg, Karaoğlanoğlu 8 kg, Çayırova 7 kg, Akdeniz, Taşkent, Lapta ve Pile ise 6 kg yağış aldı.

Yağmur yağan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 5kg arasında yağış ölçüldü.