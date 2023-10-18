Somalili 24 yaşındaki bir genç, sığınma talebini reddeden Rum yönetimini protesto için bugün Limasol’daki Muhaceret ve Yabancılar Dairesi önünde kendini, üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Rum radyosu, Somalili gencin, sığınma talebinin reddedilmesini protesto için kendini yaktığını duyurdu.

Gencin bugün saat 11.00’de Yabancılar ve Muhaceret Dairesi önüne gittiği, ülkesine geri gönderilmek istemediğini söyleyerek kendi üzerine benzin dökerek ateşe verdiği kaydedildi.

Rum polisinin duruma müdahale ederek gencin üzerindeki alevleri söndürdüğü ve derhal hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun henüz bilinmediği belirtildi.

Somalili gencin 2021’de yaptığı sığınma başvurusunun Rum yönetimi tarafından reddedildiği ve kısa süre önce “ülkesine gönüllü gönderilme” başvurusunda bulunduğu öğrenildi.