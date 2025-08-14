Somali'nin başkenti Mogadişu'da, sabah namazının ardından Hodan ilçesinde hükümet güçleri ile silahlı bir grup arasında şiddetli çatışma çıktığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanığı Safiya Abdi, çatışmanın Tarabuun Kavşağı ve Horseed Mahallesi çevresinde yoğunlaştığını belirterek, yaralı bir yakını için hastaneye geldiklerini aktardı.

Abdi, bölgede ölü ve yaralıların bulunduğunu, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini söyleyerek, çatışmanın arazi anlaşmazlığı ve bölge halkına yönelik yerinden etme girişimlerinden kaynaklandığını ifade etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, çatışmanın yaşandığı Horseed Mahallesinin devlet mülkiyetinde olduğu gerekçesiyle, burada yaşayan halka bölgeden tamamen taşınmaları yönünde talimat verildi.

Bu karara karşı çıkan bir grup, silahlanarak güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Safiya Abdi, "Burası bizim evimiz, yıllardır burada yaşıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud hükümeti, bizden hiçbir karşılık vermeden taşınmamızı istiyor. Ancak ben yine de savaşa karşıyım." ifadelerini kullandı.

Yoğun silah seslerinin yükseldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatışma nedeniyle çok sayıda sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Resmi makamlardan can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, sosyal medyada mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren gençlerin fotoğrafları paylaşıldı.