Sol Kanat isimli grup, Baf’ın Hloraka köyünde kalan yabancıların Rum yönetimi kararıyla barındıkları yerlerden zorla çıkarılmasını eleştirerek, "Güney Kıbrıs’ta Neo-nazizmin gelişiminde yeni dönüm noktası” uyarısı yaptı.

Haravgi’nin “Sol Kanat Neonazizm Çanı Çalıyor” başlıklı haberine göre, grup tarafından yayımlanan açıklamada, “milliyetçi partilerin ve ELAM neo-nazizminin beslediği ırkçı histerinin, devletin ve kurumlarının müsamaha göstermesinin yasadışılığa ve kin söylemine eşlik etmesiyle, kitlesel boyut kazanıyor” denildi.

Hloraka’da cereyan edenlerin kin ve linç faaliyetleri için ortam yarattığına dikkat çekilen açıklamada, bu ortamın er ya da geç çatışmalara sebep olacağı, ırkçılığı meşrulaştıracağı, halka ırkçılığın da nüfuz edeceği ve terör ortamı yaratacağı uyarısında bulunuldu.

Sol Kanat Grubu, AKEL ve diğer örgütlerin, Rum yönetiminin konuyla ilgili tavrına karşı çıkan açıklamalar yayımladığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, “Sol’un göçmen ve mültecilere destek ve hukuki yardım grupları kurarak, durumu izleme yapıları oluşturarak, Kıbrıs toplumu ile göçmenler ve mülteciler arasında özlü ilişkilerin temelini atarak müdahil olması gerekir” dedi.