Sol Gençlik, yükseköğrenim burslarının üç aydır yatırılmadığını belirterek, “İddianız gençlerin sorunlarına çare bulmaksa, burs ödemeleriyle başlayın” ifadelerini kullandı.

Sol Gençlikten yapılan açıklamada, öğrencilerin bileklerinin haklarıyla elde ettikleri burs ödemelerini talep ettikleri, ailelerin her geçen gün yükseköğrenimde eğitim gören çocuklarına yetişmek için daha da ezildiği belirtildi.

Açıklamada, birçok öğrencinin pandemi süreci sonrası hem artan okul harçları hem de ekonominin gidişatı nedeniyle eğitimini yarıda kesip çalışma hayatına atıldığı veya göç etmek durumunda olduğu, ülkede yaşamın her geçen gün “daha da olanaksız hale getirildiği” öne sürüldü.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na “vicdani reddi” içermediği gerekçesiyle eleştiriler yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin “Amacımız gençlerin sorunlarına çözüm üretmektir.” ifadelerinin “samimiyetsiz bulunduğu" da kaydedildi.