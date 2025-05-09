Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30’da toplanan komite, “Yerli Malı Yasa Tasarısı”, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (öneri sahipleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük)” ve “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahibi DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar)” görüştü.

Komite, “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

“Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele alan komite, öneriyle ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak “Yerli Malı Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verdi.

Toplantıya davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkili ve temsilciler katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.