Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü, “Yerinde Tatbikat ve Uygulama Eğitim” çalışması kapsamında Gazimağusa Belediyesinde deprem tahliyesi ve yangın tatbikatı yaptı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma’nın her yıl düzenli olarak yaptığı daire müessese eğitimi kapsamında afet ve acil durumlarla ilgili personelin nasıl davranacağı konusunda ayrıca bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü Eğitimcileri Hasan Özboltaşlı ve Osman Demirli’nin hem teorik bilgiler aktardığı, hem de uygulamalı olarak yönettiği tatbikat, Belediye binasının içerisinden yaralı kurtarma ile dam üzerinde mahsur kalan birinin Sivil Savunma tarafından halatla tahliyesi olmak üzere 2 aşamada gerçekleşti.

- Uluçay, Sivil Savunma ekibinin ülkenin gururu olduğunu kaydetti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser de bilgilendirme toplantısına katıldı.

Başkan Uluçay, İsias Otel enkazında görev yapan Sivil Savunma ekibinin bölgeye ilk giden ekiplerden olduğunu ifade ederek, orada gösterdiği çaba ve çalışmalardan dolayı Sivil Savunma ekibinin ülkenin gururu olduğunu söyledi.

Eğitimcilerden Hasan Özboltaşlı da bilgilendirme toplantısında, ülkenin deprem kuşağında bulunduğunu, depreme dayanıklı yapılar yapılması gerektiğini, halkın ev ve apartmanları zemine uygun sağlamlıkta yapması gerektiğini belirtti.

Özboltaşlı, ayrıca ev içerisinde yüksek ve ağır olup devrildiğinde insana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi gerektiğini, yatakların cam kenarında olmaması gerektiğini ya da camın kırıldığında insana zarar vermemesi için kalın perdelerin olması gerektiğini ifade etti.

- Eğitmen Özboltaşlı, yaşam üçgeninin önemine dikkat çekti

Deprem başladığında müstakil evde oturanların 10 saniyede evden çıkma şansı varsa çıkmasının, yüksek binalarda oturanların sağlam eşyaların yanında çök kapan tutun hareketini yaparak kendisine yaşam üçgeni yaratmasının önemine dikkat çekti.

Özboltaşlı, deprem konusunda yakın zamanda ülke olarak çok büyük acı yaşadıklarını, Türkiye’de İsias Otel’de kurtarma çalışmasına katıldıklarını ve zor koşullarda çalıştıklarını, bu gibi durumlara hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.