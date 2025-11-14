Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 1 Milyar TL’lik Sivil Savunma TeşkilatI Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Bütçe üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Sivil Savunma Kurumu’nun her sene bütçelerinin oy birliği ile onaylandığını söyledi.

-Baybars

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda personel ve bütçe sıkıntısı olduğunu dile getiren Baybars, sığınakların iyileştirilmesi, güçlendirilmesi için ne kadar maddi kaynak ayrıldığını sordu.

Kurumun Teşkilat Yasası’nın ivedi olarak geçirilmesi gerektiğini kaydeden Baybars, acil durumlarda yapılacaklarla ilgili sorular yöneltti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Şahbaz soruya verdiği yanıtta, acil durumlarda tüm camilerin hoparlörlerinden anons yapılacağını ve herkesin cep telefonuna uyarı gitmesi için GSM operatörleri ile anlaşmaları olduğunu belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz alarak, bir sonraki dönemde hazır olan bütçenin kendilerine yasa tasarısı olarak iletilmesini temenni etti.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde savunma için ne kadar kaynak ayrıldığının kendilerine telefon ile bildirildiğini, kendilerinin bu rakamı değiştirme yetkilerinin olmadığını söyledi.

Barçın, siyasilerin ihtiyaç doğrultusunda Türkiye ile bu rakamları müzakere etmesi gerektiğini belirtti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi üzerine söz alarak, sorular yöneltti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Cemal Betmezoğlu, Şahiner’in sorusu üzerine teşkilattaki personel kadrolarının düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. 2026 yılında emekli olanların yerine 11 kişilik bir istihdam yetkileri olduğunu dile getiren Betmezoğlu, başka bir soru üzerine de tahsisat artışı taleplerinin olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından 1 Milyar TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Ardından 421 Milyon 451 Bin TL’lik Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) görüşülmesine geçildi.